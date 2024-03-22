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Gündem Katar’ın hamlesi İsrail’i kudurttu! ABD’den gelen cevap da şoke etti
Gündem

Katar’ın hamlesi İsrail’i kudurttu! ABD’den gelen cevap da şoke etti

Yeniakit Publisher
2024-03-22 11:55:00 -
Katar’ın hamlesi İsrail’i kudurttu! ABD’den gelen cevap da şoke etti

Terör oluşumu İsrail, Katar’ın Gazze’de yardım koridoru kurmasına karşı olduklarını belirterek, ABD’nin bunu engellemesini istedi. İsrail’in talebini umursamayan ABD, Katar’dan yana tavır takınarak Tel Avivli teröristleri şok etti.

 yeniakit.com.tr 

İsrail dün Katar'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım götürecek bir yüzer iskele inşa edip işletmesine karşı olduğunu ABD'ye bildirdi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD'nin Tel Aviv'in itirazına rağmen Katar'ı iskelenin inşasına katılmaya davet ettiğini belirtti.

Yedioth Ahronoth’taki habere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, “Amerikan yönetiminin İsrail'in muhalefetini umursamadığını ve Katar'ı Gazze'deki yüzer iskele projesinin bir parçası olarak gördüğünü” söyledi. Aynı zamanda, “Katar'ın Gazze'de bir limana dahil olması Hamas için bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına gelir ve İsrail'in bunu durdurmak için durumun ciddiyetini zamanında fark edememesi çok kötü” dedi.

Gazeteye göre İsrail geçen hafta ABD, Katar, Kıbrıs, İngiltere, BAE, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler dışişleri bakanlarıyla Gazze'ye deniz koridoru operasyonunu koordine etmeyi amaçlayan ortak bir telefon görüşmesine katıldı.

İsrailli yetkili, “Amerikalılar bu projede ilerleme kaydediyorlar. İsrail ve Kıbrıs koordine hareket ediyor ve Amerika'nın yüzer bir iskele kurma projesi var. Bizim muhafazakâr tutumumuza rağmen Katar'ı da bu projeye dâhil etmeye karar verdiler. Geriye sadece bunun engelleneceğini ummak kalıyor.” dedi.
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Katar uzun zamandır Gazze'deki Filistinliler için bir can simidi oldu, yoksul ailelere ve İsrail'in 2014 bombardımanında evlerini kaybeden ve bu son soykırım başlayana kadar derme çatma yerlerde kalanlara düzenli olarak çok ihtiyaç duydukları maddi yardımı sağladı.

Gözünü Katar’a dikti

İsrail şimdi, Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek ve Filistinlileri işgalci İsraillilerin yeniden yerleşimi için bölgeyi terk etmeye zorlamak amacıyla, neredeyse yirmi yıldır süren kuşatmadan kurtulmak için Filistinlilerin kullandığı tüm yaşam hatlarını itibarsızlaştırmaya ve sorgulanır hale getirmeye çalışıyor.

İlk olarak 1948 Filistinli mültecilere ve ailelerine yardım, tıbbi, eğitim ve diğer hizmetleri sağlamak üzere kurulan BM kuruluşu UNRWA'yı hedef alan İsrail'in şimdi de gözünü Katar'a diktiği görülüyor.

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