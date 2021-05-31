Katar'dan Suriye kararı: Esed ile normalleşme...

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiltere merkezli El Araby televizyonuna verdiği demeçte, "Şu ana kadar ufukta Suriye halkı için kabul edilebilir bir siyasi çözüm işareti görmüyoruz, rejimin yaklaşımı ve davranışı değişmedi" dedi.

Al Sani, "Şu anda Suriye rejimiyle yeniden bağ kurmamız için hiçbir sebep yok" diyerek, Esad yönetimine karşı mevcut tutumun devam edeceği mesajını verdi.

Katar, Suudi Arabistan gibi Suriye'de on yıldır devam iç savaşta Esad yönetimine karşı muhalifleri destekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı Arap ülkeler ise Esad'ın ülkenin büyük kısmının kontrolünü yeniden ele geçirmesinin ardından ilişkileri normalleştirmeyi tercih etti.

BAE, Esed'i destekleyen Rusya ile İran'a ve muhalifleri destekleyen Türkiye gibi Arap olmayan ülkelerin etkisine karşı koymak amacıyla 2018'in sonlarında Şam'daki misyonunu yeniden açtı.

BAE'nin Suriye'de bir maslahatgüzarı var. Şam ile diplomatik bağlarını sürdüren ender Arap ülkelerinden Umman da 2020'de bir büyükelçi gönderdi.

Esed dördüncü kez seçildi

Suriye'de geçen hafta gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 95.1'ini alan Beşar Esed'in yeniden “Devlet Başkanı” seçildiği açıklandı.

Ülkede 2011'de başlayan iç savaştan beri koltuğunu korumaya çalışan Esad, böylece babasından devraldığı koltukta bir dönem daha oturacak.

Ülkede 2000 yılından bu yana iktidarda olan Esed'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimde 2 aday daha yarıştı.

Babasının 30 yıllık iktidarının ardından görevi devralan Esad yönetiminde yapılan seçim 'sembolik' olarak niteleniyor.