Katar'dan sonra şimdi onlar! Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz diktiler

Turizmde atağa kalkan Gürcistan, uluslararası otel zinciri markalarını kendine çekiyor.

Gürcistan sahillerinde her şey dahil olarak çalışacak otellerden oluşan büyük bir turizm kompleksi faaliyet geçecek

Karadeniz kıyısında 1055 odaya sahip Her Şey Dahil formatındaki 5 otel önümüzdeki yıl hizmete girmeye hazırlanıyor.

Wyndham Hotels & Resorts'a bünyesinde açılacak Wyndham Grand Batumi Gonio kompleksi için 4 Temmuz'da imzalar atıldı.

Zengin turistleri hedefliyor

Gürcistan dev turizm kompleksiyle Rusya, Avrupa ülkeleri, İsrail, Türkiye ve Arap ülkeleri de dahil olmak üzere yüksek gelir grubundaki turistleri çekmeyi amaçlıyor. Kompleks 90 altyapı tesisine sahip olacak. 24 saat yemek servisi sunan 12 restoran ve bar, 7 yüzme havuzu, 3 SPA merkezi, geniş bir su alanı, fizyoterapi kliniği, birinci sınıf spor ve çocuk alanları gibi mekanlara sahip olacak.

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"Türkiye'ye rakip olacaklar"

Türkiye'den esinlenen Gürcistan'ın tıpkı BAE ve Mısır gibi büyük potansiyel olarak görülen Rus turistleri ülkelerine çekmek için başka çalışmalar da yapacağı düşünülüyor.

Öte yandan Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus turistlerinin en çok tercih ettiği destinasyonun Türkiye olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre %16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.