Katar'dan Somali'de terör saldırısına kınama
Katar Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün yapılan bombalı saldırıya tepki gösterildi.
Açıklamada, Katar'ın, "sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddeti reddeden tutumuna" vurgu yapıldı.
Ne olmuştu?
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde bulunan Afrik Otele dün bombalı saldırı düzenlenmişti.
Somali Polis Sözcüsü Sadik Ali, bugün yaptığı açıklamada, bombalı saldırı sonrası otelin güvenlik görevlileriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.