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Dünya

Katar'dan Kanada'daki kalleş saldırıya tepki

Kanada'da Müslümanları hedef alan terör saldırı nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin Katar'dan yapılan açıklamada kalleş saldırı kınandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 18:04:00 -
Katar'dan Kanada'daki kalleş saldırıya tepki

Katar, Kanada'da aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürüldüğü İslamofobik saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kanada hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Katar'ın nedeni ne olursa olsun şiddeti, terörü ve suç eylemlerini reddetme konusundaki tutumunun sabit olduğu vurgulandı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren Nathanial Veltman (20), biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştu.

Veltman, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polis Şefi Steve Williams dün yaptığı açıklamada, "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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