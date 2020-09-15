Katar'dan flaş İsrail kararı

Geçtiğimiz günlerde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin arabuluculuğu ile İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Müslüman dünyasının tepkisini çeken karar sonrası diğer bazı Arap ülkelerinin de İsrail ile anlaşma yapacağı iddia edildi. İddialar sonrası Katar'dan net bir açıklama geldi.

Filistin meselesi çözülene kadar anlaşma yok

Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lolwah Alkhater, Bloomberg'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkesiyle ilgili böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Alkhater, Filistinlilerle anlaşmazlık çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacaklarını söyledi. Sözcü Alkhater, anlaşmazlığın kilit noktasının Filistinlilerin işgal altında ve vatansız insanlar olarak yaşadıkları sert koşullar olduğunu söyledi.