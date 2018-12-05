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Katarakt işte böyle bir şey

Katarakt genellikle yaşa bağlı oluşur, gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesidir.

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:19
Katarakt işte böyle bir şey

Saydamlığı bozulan mercek isli, buzlu veya lekeli cam gibi olur ve görme ile ilgili şikayetler başlar. Cisimler şekilsiz, bulanık veya zayıf görülür. Göz yorgunluğu ve baş ağrısı yapar.

Gözün içerisinde doğuştan var olan merceğin yapısı protein ve sudur. Yıllar geçtikçe küçük protein molekülleri yığılmaya başlar ve sonunda mercek saydamlığını kaybeder. Bu bulanıklık ışığı geçiremeyecek kadar bütün merceği kapladığında olgunlaşmış katarakt ortaya çıkar.

Travmalar, aşırı X ışını ya da güneş ışığına maruz kalınması, sigara, genetik faktörler, gözdeki yaralar, doğuştan gelen hastalıklar da katarakt sebepleridir.

Bütün kataraktlar aynı şekilde değildir. Bazı katarakt türlerinde ise önce bir bölümde bulanıklaşma oluşturup sonra merceğin diğer bölümlerine yayılmaya başlar. Çoğu zaman kataraktın gelişmesi yıllar alırken, bazı durumlarda ise birkaç ay gibi kısa bir sürede gerçekleşebilir. Katarakt iki gözde de aynı anda ama farklı oranda gelişebilir.

Katarakt artık sorun olmaktan çıkmıştır. Yeter ki, fazla ilerlemeden ameliyatı yapılsın. Katarakt ameliyatında lokal anestezi yapılmaz ve bir hastadan diğerine enfeksiyon geçme riski yoktur.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:19
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