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Katarak sinsidir

Minik derdini bilmez, dikkat etmek anne babanın görevi...

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:20
Katarak sinsidir

Katarak nedir?

Katarak, gözün mercek kristalinde ya da zarında oluşan bir ışık geçirmezliktir (opaklık). Yaşa bağlı katarak oluşumununda, yakını görememe (miyopluk), sonra kademeli sarılaşma ve merceğin opaklaşması ile mavi rengin algılanmasını azaltabilir. Kataraklar tipik olarak, yavaşca gelişerek görüş kaybına ve tedavi edilmediği takdirde potansiyel körlüğe yol açar. Bulanık merceği cerrahi olarak alarak, yerine yapay göziçi merceği yerleştirmek en etkin ve yaygın tedavi şeklidir.

Çocuklar televizyonu çok yakından seyrediyor, bilgisayarla da yine yakından oynuyorlar. Gerçi bu durum anne babaları endişelendiriyor ama hekimler normal karşılıyor. Çocukların o yaşlarda yakını daha iyi gördüklerini belirtiyorlar. Onların asıl özen gösterilmesini istedikleri çocukların gözbebeklerindeki renk değişikliklerine anne babaların dikkat etmeleri..

Katarakt dahil göz tansiyonu, şaşılık, görme kusurları o yaşlarda ortaya çıkabiliyor çühki.. Çabuk fark edilen göz rahatsızlıkları o yaşlardayken daha kolay tedavi olabiliyor.

Unutulmaması gereken bir nokta var: bir yetişkinin sağlıklı bir göze ve görme yeteneğine sahip olabilmesi ancak bebeklik ve çocukluk yaşlarında normal bir görme gelişimine sahip olmamızla mümkün olabiliyor. Yetişkinlikte gözlerin sağlıklı olması için, görme kusurlarının çocukluk yaşlarından tedavisi yapılması gerekir.

Bir bebek, doğuşunda ancak binde 20 kapasiteyle görebiliyor. Bir aylıkken bu yeteneği 60'da 2'ye yükseliyor. Bir yaşında ise 5'de 2 oranına çıkıyor. Bu gelişim 10 yaşına kadar sürüyor.

Bebeklerde ve çocuklarda görme azalmasının pek çok sebepleri olabilir. Bunların çoğu yetişkinlerinkine benzer sebeplerdir. Hipermetropi, miyopi, astigmatizm, doğuştan katarakt, şaşılık, tümör ve doğuştan göz tansiyonu yüksekliği gibi göz hastalıkları bebeklik, çocukluk döneminde de olabilir.
Çocuklarda görmeyi engelleyen herhangi bir sebep, miniğin görme gelişimini engeller. Gözünde tembellik olur.Tembelliğe yol açan hastalık vaktinde teşhis ve tedavi edilmezse tembelliğin tedavisi için geç kalınmış olacaktır.

Sadece şaşılık aile tarafından çabuk fark edilebiliyor. Diğer rahtsızlıkları çocuk fark edemediği gibi aile de fark edemiyor. Onun için miniklerin her yıl düzenli göz hekimine götürülmesinde fayda var.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 20:20
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