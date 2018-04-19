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Katar yayınladı, Suudiler çıldırdı! Osmanlı'ya ihanetin belgesi

Katarda yeni açılan Milli Kütüphane'de Suudi Arabistan'ın İngiltere ile iş birliği yaparak Müslümanlara nasıl ihanet ettiğini gösteren belgeler yayınlandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:59
Katar yayınladı, Suudiler çıldırdı! Osmanlı'ya ihanetin belgesi

Katar Körfez krizinin ardından atılımlarına devam ediyor. Kültürel atılımlar kapsamında yeni inşa edilen Milli Kütüphane'de Suudi Arabistan'ın, isyan dönemlerinde İngiltere ile nasıl iş birliği yaparak Müslümanları vurduğunu gösteren belgeleri yayınladı.

İNGİLİZ İŞ BİRLİĞİNİ YANSITIYOR

Katar'ın Milil Kütüphane'sinde yayınlanan belgelerdönemin İngiltere Suudi Arabistan ilişkilerine ışık tutmakla birlikte, yapılan kirli oyunları da gün yüzüne çıkartıyor. Kral Abdülaziz'in Osmanlı'ya karşı tavrı ile birlikte, Vahhabiliğin Hindistan'da yayılması ve İngiltere ile ilişkiler bu belgelerin tamamında anlatılıyor.

SUUDİLER KIZGIN

Katar'ın yayınladığı bu arşiv niteliğindeki belgeler tarihe ışık tuttuğu gibi Suudileri de kızgına çevirdi. Sosyal medya üzerinde, yayınlanan belgelerin sahteliğine ilişkin tartışmalar çıksa da belgelerin İngiltere arşivlerinden özel olarak alındığı ve gerçekliğinde bir kuşku bulunmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 12:59
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  • Yunus16Yunus166 sa önce
    BU VAHABİLERİ İNGİLİZLER UYDURDU???
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