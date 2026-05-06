Dünya

Katar ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

AA Giriş Tarihi:
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Katar-Rusya ilişkilerinin yanı sıra ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ve gerilimi düşürme çabaları da değerlendirildi.

Katar ile Rusya arasında diplomasi trafiği sürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde hem ikili ilişkileri hem de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut seyri ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik başlıklar masaya yatırıldı. Doha ile Moskova hattındaki temasın, yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayıp daha geniş bir bölgesel gündemi de kapsadığı görüldü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra Katar ile Rusya arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Taraflar, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ve bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları da değerlendirdi.

Lavrov ile görüşmesinde tarafların mevcut arabuluculuk girişimlerine olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, krizin temel nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasının önemine işaret etti.

Al Sani, gerilimin yeniden yükselmesini önleyecek sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının, bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından kritik olduğunu kaydetti.

