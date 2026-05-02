Katar ve İran arasında sıcak temas

atar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devam eden müzakerelerin seyri, bölgedeki diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Al Sani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, devam eden müzakerelerin seyri, son gelişmeler ve mevcut diplomatik temaslar değerlendirildi.

Açıklamada, Al Sani’nin Katar’ın krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarına tam destek verdiğini belirttiği aktarıldı.

Al Sani’nin ayrıca, müzakerelerde ilerleme sağlanması ve yeniden gerilim yaşanmasının önlenmesi için tüm tarafların diplomatik girişimlere olumlu yaklaşmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Al Sani’nin, deniz seyrüsefer özgürlüğünün taviz verilemez temel bir ilke olduğunu ifade ederek, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması veya baskı unsuru olarak kullanılmasının krizi derinleştireceği ve bölge ülkelerinin hayati çıkarlarını riske atacağı yönündeki değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir gerilimin küresel enerji ve gıda tedariki ile uluslararası piyasalar ve tedarik zincirleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Al Sani’nin görüşmede ayrıca uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na bağlılığın önemini vurguladığı, bölge halklarının çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.