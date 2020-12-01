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Aktüel Katar ve Azerbaycan dışişleri bakanları "ortak iş birliğini" görüştü
Aktüel

Katar ve Azerbaycan dışişleri bakanları "ortak iş birliğini" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:36:54 -
Katar ve Azerbaycan dışişleri bakanları "ortak iş birliğini" görüştü

İSTANBUL (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile iki ülke arasında ortak iş birliğini görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Bin Abdurrahman, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili iş birliği ilişkileri ve ortak önemi haiz konular ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti yineledi.

Bin Abdurrahman, anlaşmanın uzun süredir devam eden çatışmayı sona erdirmek ve istenen barışa götürmek için büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.​​​​​​​

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