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Aktüel Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı
Aktüel

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:47:17 -
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığınca, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatının icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 'Birleşik Komando Kolu, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.

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