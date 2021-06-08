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Dünya Katar televizyonu o röportajı dünyaya servis etti! "Libya'ya müdahaleye hazırdık"
Dünya

Katar televizyonu o röportajı dünyaya servis etti! "Libya'ya müdahaleye hazırdık"

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya'nın başkenti Trablus'un paralı askerlerin eline düşme ihtimalinin belirdiği dönemde Libya'ya müdahaleye hazır olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 15:32:00 -
Katar televizyonu o röportajı dünyaya servis etti! "Libya'ya müdahaleye hazırdık"

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile yaptığı röportajın tanıtım videosunu yayımladı.

Röportajda Libya'nın başkenti Trablus'un "paralı askerlerin" işgaline girecek ilk Kuzey Afrika ve Arap başkenti olmasına asla müsaade etmeyeceğini vurgulayan Tebbun, "Cezayir, Trablus'un düşmesini önlemek için şu veya bu şekilde müdahaleye hazırdı. 'Trablus kırmızı çizgidir' dediğimizde sözümüzün arkasındaydık ve ilgililer mesajımızı aldı." dedi.

Tebbun, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başkent Trablus'u ele geçirmek için beraberindeki paralı askerlerle en yoğun saldırıları gerçekleştirdiği Ocak 2020'de, "Trablus, Cezayir için kırmızı çizgidir." uyarısı yapmıştı.

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