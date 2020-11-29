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Aktüel Katar, Somali'de 57 bin 600 çocuğa eğitim imkanı sunacak
Aktüel

Katar, Somali'de 57 bin 600 çocuğa eğitim imkanı sunacak

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:19:21 -
Katar, Somali'de 57 bin 600 çocuğa eğitim imkanı sunacak

DOHA (AA) - Katar, Somali'deki 57 bin 600 çocuğun temel eğitim alması amacıyla Mogadişu yönetimiyle mutabakat zaptı imzaladı.

Katar Kalkınma Fonundan yapılan yazılı açıklamada, Somali Eğitim Bakanlığı ile ülkedeki 5 vilayette toplam 57 bin 600 çocuğun eğitimi için mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Katar'ın girişimiyle yürütülen "Eğitim Her Şeyden Önce Gelir" projesi kapsamında imzalanan mutabakat zaptıyla, "ilerleyen yaştaki çocukların temel eğitime ulaşabilmeleri için himaye edilmeleri ve öğretmenlerin kapsamlı eğitim için kapasitelerinin geliştirilmesinin" hedeflendiği belirtildi.

Katar Kalkınma Fonu Başkanı Halife bin Casim el-Kevari, anlaşmanın Katar devletinin kardeş Somali halkına olan bağlılığını gösterdiğini ifade etti.

"Eğitim Her Şeyden Önce Gelir" projesinin İdari Müdürü Fehd Hamad es-Sıleyti ise projenin ilköğretim döneminde eğitim alamayan çocuklara yönelik olduğuna dikkati çekti. Sıleyti,, ülkedeki istikrarsızlık, evsiz kalma, sosyal dışlanma ve yoksulluk nedeniyle eğitim imkanından mahrum kalan 57 bin 600 çocuğa eğitim sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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