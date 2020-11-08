Katar, Lübnan, Mısır, Libya ve Irak, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Katar, Lübnan, Mısır, Libya, Irak, ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 3 Kasım'da ABD'nin 46. başkanı seçilen Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD halkına en iyi dileklerde bulunan Al Sani, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışmayı arzuladığını dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimi kazanan Biden'ı tebrik etti. Avn, Biden döneminde Lübnan-ABD ilişkilerinin iki ülke halkının çıkarları doğrultusunda yeniden dengelenmesi arzusunu dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Biden'ı tebrik etti.



Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, başkanlık seçimini kazanan Biden'ı tebrik ettiğini belirtti.



Sözcü Radi'ye göre, Cumhurbaşkanı Sisi, bu vesileyle iki dost ülke ve halkın çıkarları doğrultusunda Mısır ile ABD arasındaki stratejik ikili ilişkileri güçlendirmek için ortak çalışmayı arzuladığını vurguladı.

Libya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Fayiz es-Serrac'ın seçimleri kazanan Biden ve yardımcısı Harris'i tebrik ettiği belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti. Salih, yayınladığı açıklamada, "Yeni Irak’ın inşasında dost ve güvenilir ortak olarak gördüğümüz seçilmiş Başkan Joe Biden’i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Salih, iki ülke halkının ortak çıkarına hizmet etmek ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için Biden ile çalışmak istediklerini kaydetti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Joe Biden ve Kamala Harris’i tebrik ederim. Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki yakın ve güçlü iş birliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyorum. Ortaklığımız bölgesel istikrar ve refah için çok önemli." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi bir insan, deneyimli bir politikacı ve eski bir dost Joe Biden’a, bundan sonraki ABD Başkanı’na büyük tebrikler. ABD hükümeti, ABD ordusu ve Amerikan halkıyla zaten güçlü olan ortaklığımızı geliştirmek için (Biden’ın) yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.



IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ise Twitter paylaşımında, "Seçilmiş Başkan Joe Biden'a, seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ve 46. başkanlarını seçtikleri için ABD halkına tebrikler. Mevcut iyi ilişkilerimizi geliştirmek için, müttefikler ve dostlar olarak Biden yönetimi ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu



Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostum, seçilmiş Başkan Joe Biden, zaferiniz için size yürekten tebriklerimi iletiyorum. Önderliğiniz altındaki özgür dünyanın daha fazla barış ve refaha tanık olmasını içtenlikle umuyor ve dua ediyorum." ifadelerini kullandı.