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Katar, Gazze'de yoksul ailelere 100 bin dolar yardımda bulundu

Gazze'de yoksul ailelere para dağıtan Katar Emiri bu sefer 100 bin aileye 100 dolar dağıttı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:27
Katar, Gazze'de yoksul ailelere 100 bin dolar yardımda bulundu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Filistin Gazze'deki ailelere yardımı devam ediyor.

100 BİN AİLEYE ÇIKTI

Bir önceki seferde 60 bin aileye 100 dolar yardım yapan Katar, bu defa 40 bin aile daha artırarak 100 bin aileye 100 dolarlık nakit yardım yaptı.

Katar'ın bu defa 10 milyon dolara çıkan yardımı Gazze'ye nakit yardımların yedinci seferi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:27
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