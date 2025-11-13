Katar Emiri yağmur duasında

Ülke genelinde uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle sabah namazının ardından tüm camilerde istiskâ (yağmur) namazı kılındı ve dua edildi.

Doha'daki Lusail namazgahında kılınan namaz ve duaya Katar Emiri Şeyh Temim ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de iştirak etti.

Katar Emiri, İslam geleneğine uygun olarak cübbesini ters çevirerek yağmur duasına katıldı.

Dua öncesinde vaaz eden Dr. Yahya Butti en-Nuaymi, "samimi ve tövbekar bir şekilde Allah'a yönelme" çağrısında bulunarak, Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve yağmurun yağdırılmamasıyla kulların acizliğini hatırladığını ve O'na yöneldiğini ifade etti.

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı himayesinde ülke genelindeki tüm camilerde kılınan yağmur namazı ve duasına yoğun katılım oldu.

Bakanlık, istiskâ (yağmur) namazının rahmet ve bereketin yeniden artması için toplumsal bir dayanışma vesilesi olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklık ve sıcak hava dalgasına karşı halkın dua ve yardımlaşma bilinciyle bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.