23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Borsa, Ekrem’in suç işlediğini satın almış! 142 ayrı suçtan cezalandırılmasına tepki yok ama…

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor
Katar Emiri yağmur duasında

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Katar Emiri yağmur duasında

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da bulunan Lusail namazgahında kılınan istiska ve yağmur duasına katıldı.

Ülke genelinde uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle sabah namazının ardından tüm camilerde istiskâ (yağmur) namazı kılındı ve dua edildi.

Doha'daki Lusail namazgahında kılınan namaz ve duaya Katar Emiri Şeyh Temim ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de iştirak etti.

Katar Emiri, İslam geleneğine uygun olarak cübbesini ters çevirerek yağmur duasına katıldı.

Dua öncesinde vaaz eden Dr. Yahya Butti en-Nuaymi, "samimi ve tövbekar bir şekilde Allah'a yönelme" çağrısında bulunarak, Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve yağmurun yağdırılmamasıyla kulların acizliğini hatırladığını ve O'na yöneldiğini ifade etti.

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı himayesinde ülke genelindeki tüm camilerde kılınan yağmur namazı ve duasına yoğun katılım oldu.

Bakanlık, istiskâ (yağmur) namazının rahmet ve bereketin yeniden artması için toplumsal bir dayanışma vesilesi olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklık ve sıcak hava dalgasına karşı halkın dua ve yardımlaşma bilinciyle bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

