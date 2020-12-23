Katar Emiri Al Sani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Doha'ya davet etti

CEZAYİR (AA) - Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u Doha'ya davet ettiği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun ile Al Sani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Tebbun'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan ve şifa dileklerinde bulunan Al Sani, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Cezayir Cumhurbaşkanı'nı Doha'ya davet etti.

Tebbun da bu daveti kabul ederek Al Sani'ye teşekkürlerini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmişti.

Tebbun, 13 Aralık'ta Kovid-19'u yendiğini duyurmuş ve doktorların tavsiye ettiği bir iyileşme döneminde olduğunu açıklamıştı.

Haftalardır Almanya'da bulunan Tebbun, iki hafta sonra Cezayir'e döneceğini ifade etmişti.