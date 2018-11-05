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Katar: Bizi bu işe karıştırmayın

Katar, Bahreyn'deki bir dava üzerinden isminin bu ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara karıştırılmasını kınadı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:42
Katar: Bizi bu işe karıştırmayın

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'de "Katar adına casusluk yapmakla suçlanan" feshedilen El-Vifak Hareketi yöneticisi 3 muhalif hakkında görülen davaya işaret edilerek, "Katar, dava üzerinden adının Bahreyn'deki siyasi anlaşmazlıklara ve iç çatışmalara karıştırılmasını kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bahreyn'deki ilgili kurumlara, yerel kamuoyu, Körfez kamuoyu ve uluslararası kamuoyuna karşı daha sorumlu ve ciddi bir tutum sergileme ve yargıyı siyasete alet etmeme çağrısında bulunuldu.

Bahreyn'de Yüksek İstinaf Mahkemesi dün, "Katar adına casusluk yapmakla" suçlanan, feshedilen muhalif El-Vifak Hareketi Genel Sekreteri Ali Selman Ali Ahmed, Hasan Ali Cuma Sultan ve Ali Mehdi Ali el-Esved hakkında Haziran ayında verilen beraat kararını bozarak, hükmü müebbet hapis cezasına çevirmişti.

Ahmed dışında 2'si gıyaben yargılanan 3 sanık, aralarında Katar adına casusluğun da yer aldığı bazı suçlamalarla Kasım 2017'de ceza mahkemesine sevk edilmiş, Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi de haziran ayında görülen duruşmada sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:42
  1. bahreyn
  2. Katar
  3. DÜNYA Haberleri

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