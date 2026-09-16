  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baltık’ta tehlikeli yakınlaşma! Danimarka helikopterine Rus fırkateyninden işaret fişeği! Silivri’deki sır ölümde ikinci tutuklama! Gazeteci Selahattin Günday’a şok karar! Aliyev, Avrupa'ya adeta racon kesti Sokakta ve siberde dev operasyon! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi harekete geçti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması! İşte seçimlerin yapılacağı tarih... İsrail sevicileri bir araya geldi! Ortak askeri tatbikat Bolat: Fahiş fiyatlara karşı yeni yasa geliyor Tazminat iftirası çöktü! YP’li vekilin 100 milyon dolar iddiası yalan çıktı Teröristlerin psikolojisi bozuldu! Siyonist asker intihar etti LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı
Dünya Katar: Babu'l Mendeb'in kapatılmasının sonuçları ağır olur
Dünya

Katar: Babu'l Mendeb'in kapatılmasının sonuçları ağır olur

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Katar: Babu'l Mendeb'in kapatılmasının sonuçları ağır olur

Katar, hayati öneme sahip Babu'l Mendeb Boğazı'nın kapanmasının ağır sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Katar, hayati öneme sahip Babu'l Mendeb Boğazı'nın kapanmasının ağır sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Söz konusu açıklama, Husilerin Kızıldeniz kıyısında son dönemde kaydettiği ilerlemelerin ardından geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İbrahim el-Haşimi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle zaten yeterince sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Babu'l Mendeb'in de bu denkleme eklenmesini kaldıramayız" dedi.

El-Haşimi, Kızıldeniz'in güney girişinin kapanmasının "tüm dünya için felaket" olacağını belirterek, "Bunun sonuçlarını şimdiden görüyoruz. Bu nedenle Katar diplomasi ve diyalog için çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Husilerin bir süre önce bölgedeki saldırıları sebebiyle Kızıldeniz'deki gemi trafiği sekteye uğramış, bu durum geniş çaplı bir iktisadi probleme yol açmıştı.

 

Babu'l Mendeb'in kapatılması, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sebebiyle yaşanan küresel enerji krizini ciddi şekilde ağırlaştırma riski taşıyor.

Körfez petrolünün önemli bir bölümü, 28 Şubat'ta çatışmaların başlamasından bu yana bir Suudi boru hattı üzerinden Kızıldeniz'e yönlendirildi ve su yolu artık küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 7'sini taşıyor.

Suudi Arabistan, enerji ihracatının yüzde 70'ini Kızıldeniz'deki Yenbu limanı üzerinden yönlendiriyor. Bu sebeple durumun Suudi Arabistan için hayati önemde olduğu belirtiliyor. Ayrıca Kızıldeniz geçişleri üzerinden önemli kâr elde eden Mısır'ın da Babu'l Mendeb çevresinde çıkacak bir krizden endişe ettiği kaydediliyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada
Siyaset

AK Partili Meclis Üyesi, Nuri Aslan’ın maskesini indirdi! ‘Kocan nerede’nin gerçeği işte burada

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı döneminde, ikamet etmediği ilçeden Meclis Üyesi yapılan CHP’li yandaş Tuğçe Çalık Kandem..
İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!
Sosyal Medya

İzmir’de cenaze namazında kadın-erkek karışık saf tutuldu! İmam namazı kıldırmadı!

İslam ahlakına ve asırlardır süregelen ibadet adabına aykırı görüntülere geçit vermeyen din görevlisi takdir topladı. İzmir’de helallik alma..
Silivri’deki sır ölümde ikinci tutuklama! Gazeteci Selahattin Günday’a şok karar!
Gündem

Silivri’deki sır ölümde ikinci tutuklama! Gazeteci Selahattin Günday’a şok karar!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla raftan indirilen ve takipsizlik kararı kaldırılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23