Katar: Babu'l Mendeb'in kapatılmasının sonuçları ağır olur

Katar, hayati öneme sahip Babu'l Mendeb Boğazı'nın kapanmasının ağır sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Söz konusu açıklama, Husilerin Kızıldeniz kıyısında son dönemde kaydettiği ilerlemelerin ardından geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İbrahim el-Haşimi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle zaten yeterince sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Babu'l Mendeb'in de bu denkleme eklenmesini kaldıramayız" dedi.

El-Haşimi, Kızıldeniz'in güney girişinin kapanmasının "tüm dünya için felaket" olacağını belirterek, "Bunun sonuçlarını şimdiden görüyoruz. Bu nedenle Katar diplomasi ve diyalog için çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Husilerin bir süre önce bölgedeki saldırıları sebebiyle Kızıldeniz'deki gemi trafiği sekteye uğramış, bu durum geniş çaplı bir iktisadi probleme yol açmıştı.

Babu'l Mendeb'in kapatılması, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sebebiyle yaşanan küresel enerji krizini ciddi şekilde ağırlaştırma riski taşıyor.

Körfez petrolünün önemli bir bölümü, 28 Şubat'ta çatışmaların başlamasından bu yana bir Suudi boru hattı üzerinden Kızıldeniz'e yönlendirildi ve su yolu artık küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 7'sini taşıyor.

Suudi Arabistan, enerji ihracatının yüzde 70'ini Kızıldeniz'deki Yenbu limanı üzerinden yönlendiriyor. Bu sebeple durumun Suudi Arabistan için hayati önemde olduğu belirtiliyor. Ayrıca Kızıldeniz geçişleri üzerinden önemli kâr elde eden Mısır'ın da Babu'l Mendeb çevresinde çıkacak bir krizden endişe ettiği kaydediliyor.

Kaynak: Mepa News