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Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor

22 Ocak 2019 Salı 11:15
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Katar Dünya Kupası Düzenleme Komitesi Bölge Müdürü Saoud Al Ansari, 2022 Dünya Kupası'nı en iyi şekilde yaparak, Orta Doğu'yu güzel bir şekilde temsil edeceklerini bildirdi.

Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD'yi geçerek 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazanan Katar, Orta Doğu'da bu büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak ilk ülke olma heyecanını yaşıyor.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez kış aylarında gerçekleştirilecek şampiyonada, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 64 karşılaşma oynanacak.

Şampiyona için hummalı bir çalışma yürüten Katar, statların yanı sıra altyapı çalışmalarına da büyük önem veriyor.

Daha önce yapılan açıklamalarda statların ve spor tesislerinin yapım maliyetinin 12 yıla yayılmış şekilde yaklaşık 23 milyar Katar riyali (6,2 milyar dolar) olduğu belirtilmişti.

Katar Dünya Kupası Düzenleme Komitesi Bölge Müdürü Saoud Al Ansari, AA muhabirine açıklamada, Orta Doğu bölgesinde yapılacak ilk turnuvaya ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, etkinliği sadece Dünya Kupası olarak değil ülkenin vizyonunu da yansıtacak bir organizasyon olarak gördüklerini ifade etti.

Al Ansari, turnuva için tüm komşu ülkeler yardımlar istediklerini dile getirerek, Türkiye'den de hali hazırda çok güzel yardımlar aldıklarını anlattı.

 

- "Önümüzdeki yıl 2-3 stadımız inşallah bitecek"

 

Turnuva statlarının yapımında bir Türk ve bir Katarlı firmanın ortaklaşa olarak ana yüklenici konumunda olduğunu anlatan Al Ansari, Türk şirketinden ve çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

Al Ansari, maçların oynanacağı 8 stattan Uluslararası Halife Stadyumu'nun Mayıs 2017'de tamamlandığını aktararak, "Önümüzdeki yıl 2-3 stadımız inşallah bitecek. 2022'ye kadar da toplam 8 stadımız açılmış olacak. Çalışmalarımız gayet iyi bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Statlardan birinin tamamen demonte olacağını ve turnuvadan sonra kaldırılacağını dile getiren Al Ansari, diğerlerinin ise yarı demonte olacağını, turnuvadan sonra spor ve yaşam alanları olarak hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

 

- "Turnuvaya güzel bir şekilde hazırlanıyoruz"

 

Al Ansari, her Dünya Kupası'nın kendisine has bir tarzının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2022 Dünya Kupası da ayrı bir turnuva olacak. Bizim ekonomik açıdan bir endişemiz yok. Daha çok insanları kent içinde stattan merkeze nasıl taşırız, kalabalığı, seyircileri nasıl düzenleriz onu düşünüyoruz. Turnuvaya güzel bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. FIFA ve diğer yetkililerle ilişkilerimiz gayet iyi bir şekilde sürüyor. Katar Düzenleme Komitesi olarak 2022 Dünya Kupası'nı en iyi şekilde yapacağımıza, Orta Doğu'yu güzel bir şekilde temsil edeceğimize olan inancımız tamdır."

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:15
  1. 2022 FIFA Dünya Kupası
  2. Antalya
  3. Katar

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