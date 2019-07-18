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Kastilya sabunu nedir? Kastilya sabunu ne için kullanılır?

Son denemde çokça ismi duyulmaya başlayan ‘kastilya’ sabununu gelin daha yakından tanıyalım…

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
Kastilya sabunu nedir? Kastilya sabunu ne için kullanılır?

Kastilya sabunu olarak adlandırılan sabunun tarihi Eski Mısır'a kadar dayanır. Zeytinyağı ve defne bitkisinden hazırlanan sabunun Haçlı Seferleri sonucu Avrupa'ya geldiği tahmin ediliyor. Zaman içinde İspanya'nın Kastilya Bölgesi'nde yapılmaya başlayan bu güzel kokulu sabun bu nedenle 'Kastilya' ismini almıştır. İçerisinde kimyasalların bulunmadığı kastilya sabunu, ülkemizde de ilgi görüyor. Bu sabun özellikle kimyasallardan uzak kalmak isteyenlerin en çok kullandığı cilt temizliği ürünleri arasında yer alıyor. Peki, kastilya sabununun faydaları nelerdir?

Derinlemesine temizlik

Bazı sabunlar içerikleri nedeniyle bakterileri tamamen ortadan kaldıramaz. Eldeki lekeleri bile çıkaramayan onlarca bitkisel sabun mevcut. Kastilya sabunu hem kimyasal içermiyor hem de derinlemesine temizlik sağlamayı başarıyor.

Hassas cilt dostu

Kastilya sabunu hassas ciltler için şahane bir üründür. Bu nedenle organik kastilya sabununu bebeklerinizi yıkarken de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Ev temizliğinde de kullanılıyor

Kastilya sabununu yalnızca kişisel temizliğinde kullanmayabilirsiniz. Bu etkili sabunu kimyasalsız temizlik ürünü olarak ev temizliğinde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Cilt hastalıklarına iyi gelir

Yapılan bilimsel çalışmalar içerisinde zeytinyağı ve defne bulunan kastilya sabununun egzama gibi cilt sorunlarını tedavi ettiğini ortaya koymuştur.

Antibakteriyeldir!

Kastilya sabunu piyasada bulunan onlarca çeşit antibakteriyel jellerden çok daha iyi bir dezenfektandır.

Şampuan yerine kullanabilirsiniz

Daha öncede belirttiğimiz gibi zeytinyağı ve defneden yapılan sabun, kişisel bakım için son derece önemlidir. Kastilya sabunu ile saçlarınızı da gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz. Bu sabun saçları kurutmaz aksine nemlendirir.

Aman dikkat!

Kimyasal içermediği için ev temizliğinde kullanılan kastilya sabununu kesinlikle bulaşık ve çamaşır makinelelerinize eklemeyin. Bu doğal sabun, makinelerinizin bozulmasına yol açar.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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