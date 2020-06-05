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Aktüel

Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:32:52 -
Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, E.T. ve C.A.G arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında E.T. yanında bulundurduğu bıçak ile C.A.G.’yi bacağından kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de parmağından yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında E.T. yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T. kasten yaralama suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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