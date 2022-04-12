Kastamonulu miniklerden Azerbaycan ziyareti

YENİ AKİT ANKARA

Kastamonu Kuzeykent İlkokulu öğrencileri tarihi kültürel bir gezi gerçekleştirmek amacıyla Azerbaycan’a gitti. Gezi aynı zamanda Azerbaycanlı ve Türk öğrencilerin kaynaşması, karşılıklı bilgi alışverişi için imkan vermesi açısından önem taşıyor.

Kardeş Azerbaycan’ı yakından tanıyacaklar

Kardeş Azerbaycan’ı Türk öğrencilere daha yakından tanıtmak amacı taşıyan bu ziyarette, aynı zamanda çocuklara Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak tarihi ve kültürü hakkında bilgiler sunulacağı belirtiliyor. Türk öğrencilerin her günü farklı ve ilginç aktivitelerle geçireceği Azerbaycan ziyaretinin 16 Nisan’a kadar devam edeceği öğrenildi.