Kastamonulu miniklerden Azerbaycan ziyareti
Kastamonu Kuzeykent ilkokulunun 21 öğrencisi, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğince dün Azerbaycan’a uğurlandı. Ziyarette öğrenciler Azerbaycan için özel önem taşıyan tarihi yerleri gezme, kültürünü daha yakından tanıma, benzersiz Azerbaycan mutfağını tatma fırsatı yakalayacaklar.
YENİ AKİT ANKARA
Kastamonu Kuzeykent İlkokulu öğrencileri tarihi kültürel bir gezi gerçekleştirmek amacıyla Azerbaycan’a gitti. Gezi aynı zamanda Azerbaycanlı ve Türk öğrencilerin kaynaşması, karşılıklı bilgi alışverişi için imkan vermesi açısından önem taşıyor.
Kardeş Azerbaycan’ı yakından tanıyacaklar
Kardeş Azerbaycan’ı Türk öğrencilere daha yakından tanıtmak amacı taşıyan bu ziyarette, aynı zamanda çocuklara Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak tarihi ve kültürü hakkında bilgiler sunulacağı belirtiliyor. Türk öğrencilerin her günü farklı ve ilginç aktivitelerle geçireceği Azerbaycan ziyaretinin 16 Nisan’a kadar devam edeceği öğrenildi.