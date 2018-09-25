Kastamonu'dan çöpten elektrik üretilecek

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, elektriküretimi yapılacak tesiste incelemelerde bulundu.

Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden elektrik üretmenin önemli olduğunu, projede sona yaklaştıklarını vurgulayan Babaş, "Çöpten elektrik enerjisi üretimine ekim ayı itibariyle başlayacağız. 2019 yılının ocak ayında ise tam kapasite üretime geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Tesiste yılda 8 milyon kilovatsaat elektrik üretileceğini belirten Babaş, "Şu anda motorlar kurulmuş durumda. Montaj çalışmalarında ise sona gelindi. Lisans alınmasıyla birlikte çöpte oluşan metan gazından üretilecek elektrik için motorlar çalışmaya başlayacak. Yüklenici firma önümüzdeki ay üretime başlamayı planlıyor." diye konuştu.

Çok önemli bir yatırıma imza attıklarının altını çizen Tahsin Babaş, şöyle devam etti:

"Firma, yaptığımız ihale şartları gereği ürettiği elektrik enerjisinden elde ettiği gelirin yüzde 57,25'ini Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine aktaracak. Mahalli İdareler Birliği olarak günlük yaklaşık 250 ton çöp topluyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Elektrik üretimi başladığında bir yıl içinde çöp toplama maliyetini elektrik enerjisinden elde edilecek katkı ile sübvanse etmeyi planlıyoruz. Türkiye'de örnek bir projeyi daha hayata geçirecek olmaktan ise mutluluk duyuyoruz."

Tesisi yapan firmanın yetkilisi Engin Kısa ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) ön lisansın alındığını, lisans başvurusu yaptıklarını, montaj çalışmalarını ay sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını belirtti.

KAYNAK: AA