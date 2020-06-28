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Aktüel

Kastamonu'daki "vefalı imamlar" İdlib'e 3 briket ev yaptıracak

Yeniakit Publisher
2020-06-28 18:28:35 -
Kastamonu'daki "vefalı imamlar" İdlib'e 3 briket ev yaptıracak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesindeki imamlar, kendi aralarında topladıkları parayla İdlib'e 3 briket ev yaptıracak.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İdlib Kampanyası'na Cide ilçesindeki imamlardan da destek geldi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirtti.

İdlib'de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına, Cide halkı ve iş adamları olarak destek vereceklerini ifade eden Açıkgöz, "Pandemi sürecindeki çabaları ile birçok ilçeye örnek olan Cide'nin vefalı imamları 18 bin lirayı aralarında toplayarak 3 briket ev yapımı için katkıda bulunacak miktarı hazırladıklarını ilettiler." dedi.

İmamların 7 briket ev yaptırmak istediklerini dile getiren Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Cide, iş adamları ile halkı ile buraya memur olarak gelen çalışanları ile gösterdikleri cömertlik hususunda benzersiz bir yer. İdlib ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın çağrısı üzerine imamlarımız çok hızlı bir şekilde organize oldular. Ben ilçemiz adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Cide'nin değerli iş insanları da büyük katkılar sağlayacaklar. Kampanyayı duyurduğumuz andan itibaren birçok telefon aldık."

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