Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, kent merkezinde günlük kiralanan bir eve operasyon düzenlendi.
Ekipler, 550 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 11 fişek, tablet bilgisayar ve 5 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan N.Ç, A.E, Y.H.D. ve F.E.T'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.