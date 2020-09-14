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Aktüel Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Aktüel

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:06:50 -
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, kent merkezinde günlük kiralanan bir eve operasyon düzenlendi.

Ekipler, 550 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 11 fişek, tablet bilgisayar ve 5 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan N.Ç, A.E, Y.H.D. ve F.E.T'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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