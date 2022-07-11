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Aktüel Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 22:05:00 -
Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Akgüney köyünde Kemal Taşdelen'in kullandığı tarım aracı, tarla dönüşü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün eşi Fatma, çocukları Gülsüm ve Kemal Taşdelen ile torunları Hamza ve Beyza Taşdelen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Taşdelen ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 

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