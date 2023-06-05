  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Bu millete çok çektirdiler! Darbeci Kenan Evren'in bakanı öldü

O ülkede Suudiler çok ama çok büyük önemli iki ticaret anlaşması imzaladı, dikkat çekti! Gelişmeyi duyurdu

Deprem Bilimci büyük riski duyurdu! İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin açıklaması!

Yeni kabineyle ilgili bomba iddia! Birkaç saat içinde...

Erdoğan ile Soylu arasında dikkat çeken detay! “Edep ederim efendim”

NATO alarmda! Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Komandolarımız oraya intikale başladı

O ülkeyi Hakan Fidan korkusu sardı! Apar topar bunu yaptılar
Yaşam Kastamonu'da sel tehlikesi
Yaşam

Kastamonu'da sel tehlikesi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 03:58:00 -
Kastamonu'da sel tehlikesi

Kastamonu'nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.

İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı'nın taşkın riskine karşı ilçede tedbirler artırıldı. İnebolu ilçesinde giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin üst katlara çıkması ya da evlerini tamamen boşaltmaları istenerek, Söke Çayı çevresinde bulunan araçlarında kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

İnebolu'da Söke Çayı üzerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sular gelmeye başladı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ellerinde küreklerle suyu tahliye etmeye çalışırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Öte yandan 2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesinde de sağanak yağış ile birlikte bazı apartmanların bodrum ve giriş katlarını su bastı. Su seviyesi asansör seviyesine kadar yükselirken vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çatalzeytin ilçesinde de şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezi ile köylerinde birçok evi ve iş yerini su bastı.

Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşımın sağlanamıyor.

Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

Evini su basan bir kişi, her yıl yağışların başlamasıyla birlikte evlerini su bastığını ve her defasında aynı rezilliği yaşadıklarını belirterek, "İnebolu'da birinci katta oturuyorum. Yağmur yağmaya başlayasıya evimi su basıyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ev sahipleri yüksek kiralar istemesini biliyorlar ama evi sel bastı dediğimiz zaman da başka yerleri gösteriyorlar. Her yıl bizler yağmur yağdığı zaman nöbet tutuyoruz sabahlara kadar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23