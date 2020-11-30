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Aktüel Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü
Aktüel

Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:58:12 -
Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde odun yüklü römorkun altında kalan 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Şeyh köyü Tekke Mahallesi'nde yaşayan Sinan Çelik, kızı Damla Nur ile ormanlık alandan odun taşımaya gitti.

Ormandan odunları getirirken traktörünün lastiği patlayan baba Çelik, değiştirmek için araçtan indi. Tamir işlemi sırasında traktörden inen Damla Nur Çelik'in üzerine odun yüklü römork devrildi.

Römork ve odunların altında kalan küçük kız, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Çelik'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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