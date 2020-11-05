Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim, 4 Kasım tarihlerinde maske takmayan 34, sosyal mesafeye uymayan 17, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi olmak üzere 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu da aktarıldı.