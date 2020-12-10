Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 182 kişiye para cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 182 kişiye 219 bin lira para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 34, sosyal mesafeye uymayan 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 10, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 118 kişi olmak üzere toplam 182 kişiye 219 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 19 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu da aktarıldı.



