  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Libya Başbakanı Dibeybe'den çağrı: Taviz verin
Sudan için Troyka ülkeleri devreye girdi
Düğünde tartışma çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Fransa'da 4. dalga uyarısı
Aktüel Kastamonu'da kaza! Yaralılar var
Aktüel

Kastamonu'da kaza! Yaralılar var

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:35:00 -
Kastamonu'da kaza! Yaralılar var

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan İstanbul'a giden Erdal Çiçek (22) yönetimindeki 34 TG 7214 plakalı otomobil, Kanlıgöl mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sabahattin Çiçek (20) ve Şenol Kaya (49) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla getirildikleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay