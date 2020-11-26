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Aktüel Kastamonu'da İHH'den kışlık kıyafet yardımı
Aktüel

Kastamonu'da İHH'den kışlık kıyafet yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:20:49 -
Kastamonu'da İHH'den kışlık kıyafet yardımı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 6 bin kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Kentte yaşayan 250 aile, belirlenen günlerde derneğin binasına gelerek ihtiyaç duydukları giyecekleri seçerek aldı.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Türkiye'de hem de dünyada mazlum ve mağdurlara karşı üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kastamonu'da 6 bin kışlık kıyafet dağıttıklarını belirten Dağdelenoğlu, derneğin sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahipleri ve yetim ailelerini bu kış da unutmadıklarını ifade etti.

Dağdelenoğlu, "İHH, gönül coğrafyamızın en önemli mihenk taşlarından biri. Yük veren değil yük alan bir kuruluşuz. Geçmişten bugüne kadar sadece yardım olarak değil milli duruşuyla da sembol bir sivil toplum örgütü olduk. Kastamonu'da da çok anlamlı ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Pandemi döneminde de yardıma muhtaç ailelerin yanında yer aldık." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür eden Dağdelenoğlu, iyilik hikayelerine dahil olmak isteyen herkesin kendileri ile irtibat kurabileceğini dile getirdi.

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