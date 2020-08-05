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Aktüel

Kastamonu'da ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:36:08 -
Kastamonu'da ev yangınında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Candaroğulları Mahallesi Şehit Cemal Duygu Sokak'ta iki katlı binanın giriş katında İdris A'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Evin yokuşta bulunması nedeniyle arka tarafta yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki balkona çıkarak yardım bekleyen 14 yaşındaki Y.A, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Y.A, 112 Acil Servis ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Söndürülen yangında evde hasar oluştu.


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