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Aktüel Kastamonu'da deprem
Aktüel

Kastamonu'da deprem

AFAD: "Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

Yeniakit Publisher
2021-02-12 07:55:00 -
Kastamonu'da deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde yerin 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Kandilli'nin açıklamasına göre ise depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü. Kastamonu'nun Merkez İlçesinde meydana gelen 4.5'lik deprem sonrası Kastamonu Valisi Avni Çakır, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti. Çakır, yaptığı açıklamada "Şu an için olumsuz bir durum yok çok şükür" dedi.

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