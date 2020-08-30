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Aktüel Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:04:22 -
Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Dursun köyü sınırındaki 1770 rakımlı Göynük Dağı'nda, anız yakılması sonucu çıktığı belirlenen yangına, Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip ve arazözlerle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Öte yandan ekipler, yangına yol açtığını tespit ettikleri kişiyle ilgili, ormana 4 kilometre mesafede anız ve bitki örtüsü yakmaktan hapis cezası ve adli para cezası istemiyle savcılığa suç duyurunda bulundu.

Söz konusu kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 397 lira para cezası uygulandı.

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