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Aktüel Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 20:58:00 -
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Karaçomak köyünün 8 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, karantina süresince köyde ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

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