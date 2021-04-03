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Aktüel Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:40:00 -
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Talipler köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, karantinanın köy merkezinde uygulanacağı, mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

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