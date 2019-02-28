0553 313 94 23

Kastamonu’da 4 bin kişi istihdama katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğun Fındıkoğlu, istihdam seferberliği kapsamında ilde 4 bin ek istihdam sağlandığını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:43
Kastamonu’da 4 bin kişi istihdama katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğun Fındıkoğlu, istihdam seferberliği kapsamında ilde 4 bin ek istihdam sağlandığını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla startı verilen ‘Milli İstihdam Seferberliği’ için Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KATSO) tanıtım toplantısı yapıldı. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, SGK Kastamonu İl Müdürü Zefer Şimşek ve İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı’nın katıldığı tanıtım toplantısı ile Kastamonu’da Milli İstihdam Seferberliği’nin startı da verilmiş oldu.



Toplantıda konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, geçtiğimiz dönem istihdam seferberliği kapsamında Kastamonu’da 4 bin ek istihdam sağlandığını ve bu yıl ki hedeflerinin de bu rakamı geçmek olduğunu kaydetti. İşverenlerin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra asgari ücretlerinde devlet tarafından ödeneceğini prim ve vergi desteğinin ise 9 ay daha devam edeceğini ifade eden Oğuz Fındıkoğlu, “Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu istihdam seferberliği programını bugün itibari ile ilimizden başlatıyoruz. Programımız Pazartesi günü açıklanmıştı. İnşallah olumlu sonuçlar alacağız. Bu program çerçevesinde işçinin ilk 3 ay sigorta ve asgari ücreti devletimiz tarafından karşılanacak. Akabinde 9 ayda sigortasını yatırmış olacaklar. Bunun işverenlerimiz ve çalışanlarımızı için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.Bir önceki istihdam seferberliğinden ilimizde 4 bin ek istihdam sağlamıştık. Bu yılki hedefimiz 4 bin rakamını geçmektir. Çünkü devletimiz ciddi anlamda destek sağlıyoruz. Bu desteklerin faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.



Devletin 18 farklı teşvik sistemini hayata geçirdiklerini söyleyen SGK Kastamonu İl Müdürü Zefer Şimşek ise, “Devletimiz işverenlerine ve sigortalılarını yardımcı olmak adına 18 farklı teşvik sistemini hayata geçirdi. Her konu ile ilgili teşvik programı hazırlanmış. Buda toplum hayatının daha iyi sürdürülmesine yardımcı oluyor. Biz her işverenimizin bu teşviklerden yararlanmasını isteriz. Her işveren için uygun teşvikler var. 2002 yılından sonra ilimizde 21 bin 111 işyeri, 281 bin 381 sigortalıya toplam 435 milyon 989 bin 799 TL teşvik ödenmiş. 2018 yılında ise 7 bin 54 işyeri, 58 bin 925 sigortalıya 88 milyon 631 bin 695 TL teşvik ödenmiş. 2019 yılının Ocak ayında ise yaklaşık olarak 7 bin 157 işyeri ve 36 bin 21 sigortalıya toplam 3 milyon 150 bin 332 TL teşvik ödemesi yapılmış. Bu rakamların gayet iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama daha da artabilir. Bizde bu konuda elimizden geleni arkadaşlarımızla birlikte yardımcı olmaya hazırız. İstediğiniz zaman bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Bizim isteğimiz Kastamonu halkının devlet teşviklerinden ve yardımlarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaktır” diye konuştu.



2017 yılı itibariyle 1,5 milyon katma bir istihdam sağlandığına dikkat çeken İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı da, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında Milli İstihdam Seferberliğinin startını vermişti. 2017 yılı itibari ile de 1,5 milyon katma bir istihdam sağlandı. Tabii buradaki en büyük paydaşımız TOBB’du. Yenilenen teşviklerimizin yanı sıra diğer çalışmalara da devam ediyoruz. Biz sahaya indik. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdürlükleri olarak biz sahada sizlerin yanında olacağız. Bu konuda sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Biz İŞKUR olarak 12 arkadaşımızla sahada işverenlerimizle çalışan bir kurumuz. İstihdam seferberliğini başlatan ilk illerdeniz. Onun için sayın başkanıma teşekkür ediyorum.”



Konuşmaların ardından istihdam seferberliği ile ilgili davetlilere sunum yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:43
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz" etabı devam ediyor
    1. "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı Akdeniz"..
    2. Moody's'in 2019-2020 Makro Ekonomik..
    3. Veysel Eroğlu: “Zeybekci İzmir için..
    4. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    5. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    6. Hamur’da okullara kar tatili
    7. Trabzonspor'da flaş gelişme! Yasak..
    8. Kocadon: “Ben mahallenin uslu çocuğu..
    9. Sözen 28 Şubat’ı yıl dönümünde bir kez..
    10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    11. Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Komşuluk..
    12. Cezayirli gazetecilerden "basına..
    13. Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle..
    14. İki katlı ev yangında küle döndü
    15. Zulmün Üzerinden 22 Yıl Geçti: 28..
    16. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili..
    17. MHP lideri Bahçeli’den Konya’daki..
    18. BM Komisyonundan YPG/PKK'ya "insani..
    19. Hamam cinayetinin perde arkasından..
    20. Bakan Gül’ün Van temasları
    21. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: “2018’de..
    22. Soçi Mutabakatı sona mı erdi?..
    23. Voleybol oynarken kalp krizinden ölen..
    24. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    25. Beytüşşebap’ta eğitime kar engeli
    26. 3 çocuk annesi kadın, eşinin kestiği..
    27. Turcoin vurgunu sanıkları 11 bin 760..
    28. Taşköprü’de 750 hasta evde bakım..
    29. Taşköprü’de Kılçık Kabare Komedi..
    30. Apartmanın 4. katından düşen kadın..
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar