Kastamonu’da 4 bin kişi istihdama katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğun Fındıkoğlu, istihdam seferberliği kapsamında ilde 4 bin ek istihdam sağlandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla startı verilen ‘Milli İstihdam Seferberliği’ için Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KATSO) tanıtım toplantısı yapıldı. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, SGK Kastamonu İl Müdürü Zefer Şimşek ve İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı’nın katıldığı tanıtım toplantısı ile Kastamonu’da Milli İstihdam Seferberliği’nin startı da verilmiş oldu.

Toplantıda konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, geçtiğimiz dönem istihdam seferberliği kapsamında Kastamonu’da 4 bin ek istihdam sağlandığını ve bu yıl ki hedeflerinin de bu rakamı geçmek olduğunu kaydetti. İşverenlerin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra asgari ücretlerinde devlet tarafından ödeneceğini prim ve vergi desteğinin ise 9 ay daha devam edeceğini ifade eden Oğuz Fındıkoğlu, “Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış olduğu istihdam seferberliği programını bugün itibari ile ilimizden başlatıyoruz. Programımız Pazartesi günü açıklanmıştı. İnşallah olumlu sonuçlar alacağız. Bu program çerçevesinde işçinin ilk 3 ay sigorta ve asgari ücreti devletimiz tarafından karşılanacak. Akabinde 9 ayda sigortasını yatırmış olacaklar. Bunun işverenlerimiz ve çalışanlarımızı için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.Bir önceki istihdam seferberliğinden ilimizde 4 bin ek istihdam sağlamıştık. Bu yılki hedefimiz 4 bin rakamını geçmektir. Çünkü devletimiz ciddi anlamda destek sağlıyoruz. Bu desteklerin faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Devletin 18 farklı teşvik sistemini hayata geçirdiklerini söyleyen SGK Kastamonu İl Müdürü Zefer Şimşek ise, “Devletimiz işverenlerine ve sigortalılarını yardımcı olmak adına 18 farklı teşvik sistemini hayata geçirdi. Her konu ile ilgili teşvik programı hazırlanmış. Buda toplum hayatının daha iyi sürdürülmesine yardımcı oluyor. Biz her işverenimizin bu teşviklerden yararlanmasını isteriz. Her işveren için uygun teşvikler var. 2002 yılından sonra ilimizde 21 bin 111 işyeri, 281 bin 381 sigortalıya toplam 435 milyon 989 bin 799 TL teşvik ödenmiş. 2018 yılında ise 7 bin 54 işyeri, 58 bin 925 sigortalıya 88 milyon 631 bin 695 TL teşvik ödenmiş. 2019 yılının Ocak ayında ise yaklaşık olarak 7 bin 157 işyeri ve 36 bin 21 sigortalıya toplam 3 milyon 150 bin 332 TL teşvik ödemesi yapılmış. Bu rakamların gayet iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama daha da artabilir. Bizde bu konuda elimizden geleni arkadaşlarımızla birlikte yardımcı olmaya hazırız. İstediğiniz zaman bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Bizim isteğimiz Kastamonu halkının devlet teşviklerinden ve yardımlarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaktır” diye konuştu.

2017 yılı itibariyle 1,5 milyon katma bir istihdam sağlandığına dikkat çeken İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı da, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında Milli İstihdam Seferberliğinin startını vermişti. 2017 yılı itibari ile de 1,5 milyon katma bir istihdam sağlandı. Tabii buradaki en büyük paydaşımız TOBB’du. Yenilenen teşviklerimizin yanı sıra diğer çalışmalara da devam ediyoruz. Biz sahaya indik. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdürlükleri olarak biz sahada sizlerin yanında olacağız. Bu konuda sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Biz İŞKUR olarak 12 arkadaşımızla sahada işverenlerimizle çalışan bir kurumuz. İstihdam seferberliğini başlatan ilk illerdeniz. Onun için sayın başkanıma teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından istihdam seferberliği ile ilgili davetlilere sunum yapıldı.