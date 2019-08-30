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Kastamonu'da "30 Ağustos Zafer Kupası At Yarışları" düzenlendi

- Daday Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen 30 Ağustos Zafer Kupası At Yarışları'nda, 120 at ve jokeyi, rahvan ve dörtnal kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti

30 Ağustos 2019 Cuma 18:58
Kastamonu'da "30 Ağustos Zafer Kupası At Yarışları" düzenlendi


KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen at yarışları renkli geçti.

Daday ilçesindeki yarış alanında, Daday Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen 30 Ağustos Zafer Kupası At Yarışları'nda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 120 at ve jokeyi, rahvan ve dörtnal kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, AA muhabirine yaptığını açıklamada, geleneksel sporların Kastamonu için önemli olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun önemli yarışlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Genç, "Geçen hafta Kastamonu merkezde yapmıştık. Bugün de Daday'da at yarışları yapıyoruz. Çok sayıda at katıldı. Rahvan ve dörtnal dalında güzel yarışlar oldu." dedi.

Genç, federasyon olarak geleneksel sporları desteklediklerini belirterek, "Belediye Başkanımız ve ekipleri çok güzel çalıştı. Onların desteği ile bu yarışlar böyle yıllar boyu devam edecek. Federasyon olarak elimizden gelen tüm katkıyı veriyoruz. Önemli olan ata sporumuzu yaşatmak ve geleceğe aktarmak. Bizler bunun için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yaptıkları yarışların çok güzel geçtiğini anlattı.

Yurdun birçok yerinden yarışmaya katılanların olduğunu aktaran Taş, "Belediye başkanlığımda 11. yılım. Bugüne kadar yaptığımız yarışların hepsi çok güzeldi ama ilk kez bu kadar yoğun bir kalabalık oldu. Çok güzel bir organizasyon oldu. 120 atın katılması çok önemliydi. Federasyon yarışlarında bile bu kadar büyük seyircinin olmadığı söylendi. Her yıl daha da büyüyerek yarışlarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilçe belediye başkanları ile ilçe kaymakamları takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:58
  1. At yarışları
  2. Daday
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