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Aktüel Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:54:23 -
Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

SİNOP/KASTAMONU (AA) - Sinop ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Farklı noktalarda polis ekiplerince yapılan HES kodu denetiminde 4 kişinin karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 9 kişinin yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.

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