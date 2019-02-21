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Kastamonu Siyez Bulguru, Coğrafi İşaret aldı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine özgü olan Siyez bulguru için coğrafi işareti alındı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:48
Kastamonu Siyez Bulguru, Coğrafi İşaret aldı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine özgü olan Siyez bulguru için coğrafi işareti alındı. Siyez bulguru ile birlikte ilde coğrafi işaretli ürün sayısı 8’e yükseldi.


Meşhur Siyez bulguru, Coğrafi İşaret alarak Kastamonu’nun 8. tescilli ürünü oldu. Konuyla ilgili olarak Coğrafi İşaretler Toplantısı düzenlendi. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında düzenlenen toplantıya kurum müdürleri ve yetkililer katıldı. Toplantıda söz alarak tescilli ürün sayısının 8’e yükseldiğini duyuran Vali Yaşar Karadeniz, “İlimizin kaynak değerlerini hem tanıtmak, hem de turizme kazandırmak ve onları geliştirmenin araçlarından bir tanesi olan Coğrafi İşaret almış olan ürünlerin sayısını arttırmak için yapmış olduğumuz çalışmaların yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Şu anda Coğrafi İşareti olan ürün sayımız 8’e çıktı. Çalışmalara başladığımızda bu sayı 2 idi. Bu sayıyı daha da fazla arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim gördüğüm en büyük aksaklık yazışmalarda kaybedilen zamanlar. Bunu coğrafi işaret için başvuru sahibi rolünü üstlenen kurumlarımızın bu yazışmaları birebir takip ederek hızlandırması halinde, ben bu sayının yılsonuna kadar en az 3-4 tane daha artacağını düşünüyorum. ikinci olarak da coğrafi işareti almanın dışında, o coğrafi işareti korumak ve taşımakta önemli. Dolayısıyla o ürünle ilgili kontrollerimizin, çalışmalarımızın coğrafi işaret tescilli alındıktan sonra da aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu iki hususa özen gösterdiğimizde daha iyi noktada olacağız. Buradaki çalışmalarımızın diğer projelere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Siyez Bulguru 8’inci Coğrafi İşareti tescillenen ürünümüz oldu” dedi.


Öte yandan Kastamonu’da Siyez bulguru ile birlikte coğrafi işaretli ürünler arasında Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği ve Kastamonu çekme helvası yer alıyor. Coğrafi işaret bekleyen ürünler arasında ise Devrekani hindi banduması, Devrekani cırık tatlısı, Doğanyurt kestane balı, Kastamonu tiridi, Kastamonu simidi, Kastamonu pastırması, İnebolu ekmeği, İnebolu kızılcık tarhanası, Kastamonu Siyez unu, Kastamonu taş baskı, Göce çorbası, Cide ceviz helvası, Şehit Şerife Bacı tatlısı, Şehit Şerife Bacı mantısı, Kastamonu kestane balı ve Kastamonu Siyez buğdayı bulunuyor. Coğrafi işaret başvuruları ile ilgili çalışmaların ise dürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:48
  1. doğa

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