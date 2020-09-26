  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı
Aktüel

Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:47:05 -
Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi hizmete sunuldu.

Kastamonu Deneyap Atölyesinin de arasında bulunduğu 30 atölyenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eş zamanlı olarak canlı yayında gerçekleştirildi.

Atölyenin kurdelesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Şube Müdürü Engin Kaya, Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Uğur yaptı.

Asrak, atölyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah 'deneyap' atölyelerimizden geleceğin bilim insanları yetişecek." dedi.

Açılışın ardından Asrak ve beraberindekiler, teknoloji atölyesini gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan 160 öğrenciye, deneyap atölyesinde 36 ay boyunca tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu
Gündem

Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Gittiği güzellik salonunda botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, sözde güzell..
Halka düşman Halk TV'ye karartma!
Medya

Halka düşman Halk TV'ye karartma!

CHP tarafından finanse edilen Halk TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 'Medya Mahallesi' programının sunucusu Ayşenur Arsla..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı