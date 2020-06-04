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Spor

Kastamonu Belediyesporlu hentbolcu Yeliz Özel, Yalıkavakspor'a transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:12:56 -
Kastamonu Belediyesporlu hentbolcu Yeliz Özel, Yalıkavakspor'a transfer oldu

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da oyunculardan Yeliz Özel, Yalıkavak Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Orta oyun kurucu olarak görev alan Yeliz Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon transfer olduğu Kastamonu'da güzel bir yıl geçirdiğini söyledi.

Avrupa ve Türkiye liginde önemli işler yaptıklarını dile getiren Yeliz, "Avrupa'da çeyrek final oynadık. Türkiye ligini lider tamamladık ama salgın nedeniyle sezonu tamamlayamadık." dedi.

Salgın nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olduklarına işaret eden Yeliz, "Liglerin sona erdirilmesinin ardından önce kulübümle görüştüm. Ardından Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yalıkavak Spor Kulübü'nün bana sunduğu teklifi düşündün ve kabul ettim. Önümüzdeki sezon Yalıkavak ile yoluma devam edeceğim." diye konuştu.


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