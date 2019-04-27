Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig şampiyonu oldu

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig’inde 2018-2019 sezonu 22. hafta maçında Polatlı Belediyespor’u 34-15 yenen Kastamonu Belediyespor, şampiyon oldu.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon belli oldu. Ligde 33,2 puanla ilk sırada bulunan Kastamonu Belediyespor, ligin son haftası olan 22. hafta mücadelesinde Ankara temsilcisi Polatlı Belediyespor’u konuk etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 15.00’da başlayan mücadelenin ilk yarısı iki takımın da mücadelesine sahne oldu. Oyuna ağırlığını koyan Kastamonu Belediyespor, maçın ilk yarısını 16-10 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Polatlı Belediyespor hızlı başladı. Art arda bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Polatlı Belediyespor, bir ara farkı 3’e kadar indirdi. Farkın azalması ile birlikte tecrübeleri isimlerle oyunda hakimiyeti eline alan Kastamonu Belediyespor, rakibine üstünlük fırsatı vermeyerek karşılaşmadan 34-15 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kastamonu Belediyespor bir yıl aradan sonra ikinci lig şampiyonluğunu ilan etti.

Büyük sevinç yaşadılar

Sporcular maç sonrasında büyük sevinç yaşadı. Sporcular ve teknik heyet şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı’nın elinden aldı. Süper Lig şampiyonu olan Kastamonu Belediyespor, 4 Mayıs’ta Eskişehir’de Muratpaşa Belediyespor ile Türkiye Kupası final karşılaşmasına çıkacak.

Kastamonu Belediyespor Hentbol Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, “2016-2017 yılında bir şampiyonluk yaşamıştık. Bu yıl da benim başkanlığım döneminde bir şampiyonluk geldi. Mutluluğumu tarif edemem. Kastamonu’nun hedefi Avrupa Kupası. İnşallah önümüzdeki yıl kupayı Kastamonu’ya getireceğiz. Bundan sonra tek hedefimiz o. Cumartesi günüm bir maçımız daha var. Türkiye Kupası maçında da kupamızı alıp Kastamonu’ya Eskişehir’den getireceğiz. Sezonu 2 kupayla kapatacağız” dedi.

Hakan Günal: "Bu gurur benim sporcu arkadaşlarımın"

Kastamonu Belediyespor Antrenör Hakan Günal ise, “9 aylık bitirdiğimiz hazırlık döneminden sonra Kastamonu’ya 2 kupayı kazandırmak bizim için çok büyük bir onur. Bu gurur benim sporcu arkadaşlarımın. Sezona 3 kupa hedefi ile başladık. Avrupa kupasına çok erken veda etmek zorunda kaldık. 3 hedefin ilkini aldık. İkincisi Türkiye Kupası. 4 Mayıs’ta da o kupayı da kazanıp Kastamonu’ya bir ilki daha yaşatırız. Çift kupayla sezonu kapatmış oluruz” diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı oyuncu Serpil İskenderoğlu da, “Sezonu kupayla bitirmek bizim için çok büyük bir onur. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Darısı Türkiye Kupası’na inşallah. 4 Mayıs’ta Eskişehir’de Türkiye Kupası Finali var. İnşallah o kupayı da Kastamonu’ya getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.