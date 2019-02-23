Kaş’ta Hollandalı sanatçıdan sergi Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Hollandalı sanatçı Cees de Wilde 16’ncı kişisel sergisini açtı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Hollandalı sanatçı Cees de Wilde 16’ncı kişisel sergisini açtı.

Sergi açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kalkan Kültürevi sorumlusu Fatoş Bakır Yüksel, Turizm Bürosu sorumlusu Mustafa Aydın, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan ile bölgede yerleşik yaşayan yabancılar ve sanatseverler katıldı.



Kaş Kültürevi’ndeki sergide sanatçının 44 eseri yer aldı

12 yıldır Kaş’ta yaşayan Cees de Wilde, ‘Kameramdan Fotoğraflar’ adıyla 16’ncı kişisel sergisini açtığını ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Hollanda’da ahşap, heykel ve seramik sergileri açtığını belirten Wilde, “Türkiye’de Kaş, İstanbul, Fethiye ve İzmir’de sergilere katıldım. Son 12 yıldır sanat fotoğrafları çekiyorum. Kaş’taki sanat atölyemde çalışmalarıma devam ediyorum.” dedi.

Sergi, 20 Mart’a kadar gezilebilecek.

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