Kassam'ın başarılı direnişini İsrail medyası yazdı!
Katil İsrail Han Yunus'ta bombardımana devam ediyor.
Mücahid Kassam Tugayları Gazze'de olduğu gibi Han Yunus'taki küffar saldırılarına da karşılık veriyor.
Ebu Ubeyde sadece dün 101 siyonist tankının vurulduğunu ifade etmişti.
İsrail yayın organı Jerusalem Post a Kassam Tugayları'nın bölgedeki başarısını yazdı.
İsrailli yayın organının haberinde, "İsrail Ordusu, Han Yunus'ta savaşın başlangıcından bu yana en yoğun direnişle karşı karşıya." denildi.