Kassam Tugayları'ndan Müslümanlara çok önemli çağrı!
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "İslam dünyasını işgalci İsrail’in ve ABD'nin elçilikleri önünde seferber olmaya çağırıyoruz." dedi.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın siyonistlere yönelik meşru müdafaası sürerken Ebu Ubeyde'den önemli bir çağrı geldi.
Müslüman ülkelerin vatandaşlarına meydanlara çıkma çağrısında bulunan Ebu Ubeyde, "İslam dünyasını işgalci İsrail’in ve ABD'nin elçilikleri önünde seferber olmaya çağırıyoruz." dedi.
'Uzun bir savaşa hazırız'
"Amerika’nın siyonist işgalcilere verdiği destek hiçbir işlerine yaramayacak." diyen Ebu Ubeyde, sözlerini şöyle sürdürdü:
Düşman bugün son 75 yılın en kötü durumunda. Sahada kontrol bizim elimizde. Ne zaman ve nasıl saldıracaklarını biliyoruz. Uzun bir savaşa hazırız.